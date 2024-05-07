Журналистку Кеворкову арестовали по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма сроком на два месяца, об этом сообщил в Telegram-канале ее сын, журналист Василий Полонский. По его словам, она пробудет под стражей вплоть до 6 июля.

Арестовали на два месяца, до 6 июля, — написал Полонский.

По информации корреспондента РИА Новости из зала суда, в ходе заседания следователь обосновала выбор меры пресечения тем, что у журналистки обширные связи, с помощью которых она способна оказать давление на свидетелей. Также утверждалось, что Кеворкова может попытаться скрыться от следствия, создать искусственные доказательства невиновности и продолжить заниматься противоправной деятельностью.

Ранее в Басманном суде Москвы сообщили об обращении Следственного комитета с просьбой арестовать Кеворкову. Суд обещал рассмотреть запрос в кратчайшие сроки.