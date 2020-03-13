https://static.news.ru/photo/99a19bde-6549-11ea-97dc-fa163e074e61_660.jpg Карина Орлова Фото: karina.orlova.3348/facebook.com

Публикация корреспондента Карины Орловой, которая в эмоциональной форме заступилась за миллиардера Михаила Ходорковского, может обернуться для неё самой и «Эха Москвы» крупным штрафом за оскорбление и проявление неуважения к государству.

Статья содержит признаки правонарушения, предусмотренного сразу несколькими статьями КоАП РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Мелкое хулиганство», передаёт «Политика сегодня».

Издание уточняет, что в материале, который был посвящён комментарию президента РФ Владимира Путина относительно уголовного дела Михаила Ходорковского, Орлова отметила, что бизнесмены — талантливые люди, которые всё время находятся в конкурентной среде. По её словам, настоящими «торгашами» являются представители органов госвласти. В публикации Орлова также дала негативную характеристику сотрудникам правоохранительных органов, назвав их «жадными и просто подлыми мелкими тварями».

Материал журналистки может повлечь возбуждение дела об административном правонарушении и наложение штрафа на радиостанцию «Эхо Москвы» до 500 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тыс. рублей редакцию радиостанции «Эхо Москвы». Это связано с выпуском в эфир программы Светланы Прокопьевой, где она говорила о теракте в России и давала оценку действиям террориста. После эфира региональное управление Следственного комитета возбудило в отношении неё дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ.