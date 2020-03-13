Публикация корреспондента Карины Орловой, которая в эмоциональной форме заступилась за миллиардера Михаила Ходорковского, может обернуться для неё самой и «Эха Москвы» крупным штрафом за оскорбление и проявление неуважения к государству.
Статья содержит признаки правонарушения, предусмотренного сразу несколькими статьями КоАП РФ: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Мелкое хулиганство»,
Издание уточняет, что в материале, который был посвящён комментарию президента РФ Владимира Путина относительно уголовного дела Михаила Ходорковского, Орлова отметила, что бизнесмены — талантливые люди, которые всё время находятся в конкурентной среде. По её словам, настоящими «торгашами» являются представители органов госвласти. В публикации Орлова также дала негативную характеристику сотрудникам правоохранительных органов, назвав их «жадными и просто подлыми мелкими тварями».
Материал журналистки может повлечь возбуждение дела об административном правонарушении и наложение штрафа на радиостанцию «Эхо Москвы» до 500 тыс. рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тыс. рублей редакцию радиостанции «Эхо Москвы». Это связано с выпуском в эфир программы Светланы Прокопьевой, где она говорила о теракте в России и давала оценку действиям террориста. После эфира региональное управление Следственного комитета возбудило в отношении неё дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ.
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