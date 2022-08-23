Стало известно, где похоронили Дугину Погибшую при взрыве журналистку Дугину похоронили в Московской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной

Журналистку и политолога Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, похоронили на кладбище в Московской области, передает РИА Новости. Прощание прошло в закрытом от СМИ режиме, на нем присутствовали только родные и близкие Дугиной.

Кладбище на время похорон закрыли для посторонних.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. По данным ФСБ, женщина прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая не имеет отношения к подрыву автомобиля.

При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее неизвестная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирает подробности «партизанской» версии.