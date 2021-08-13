Журналистку BBC вышлют из России после её острых вопросов Лукашенко

Журналистке ВВС Саре Рейнсфорд, которая спрашивала президента Белоруссии Александра Лукашенко о его легитимности, не продлили визу. Она должна будет уехать из России до конца августа, сообщает Bloomberg.

Причиной выдворения из страны названа реакция на отказ в визах российским журналистам в Великобритании.

Действия министерства — это первый случай, когда Россия выслала британского журналиста с тех пор, как в 2011 году был изгнан Люк Хардинг из Guardian, — сообщает Bloomberg.

Сара Рейнсфорд освещала захват заложников в школе Беслана в 2004 году, она была одним из первых иностранных журналистов на месте происшествия.

Также 9 августа 2021 она работала на пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске и спросила его о массовых задержаниях и пытках, о санкциях против Белоруссии, о потере президентом легитимности.

Ранее стало известно, что четверо журналистов, имеющих гражданство РФ и работающих на западные СМИ, высланы из Белоруссии во время протестов.