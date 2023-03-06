Журналистку Баязитову оставили в СИЗО до майских праздников Суд продлил арест журналистки Баязитовой до 7 мая

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Журналистка Александра Баязитова, обвиняемая в вымогательстве без причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, на заседании Кузьминского суда города Москвы

Кузьминский суд продлил срок заключения под стражей журналистки Александры Баязитовой до 7 мая, сообщает Telegram-канал SHOT. Фигурантка находится за решеткой с августа 2022 года по делу о вымогательстве денег у Промсвязьбанка. На заседании суда 6 марта Баязитова просила об отводе судьи, прокурора и следователя, но получила отказ. Журналистка сообщила, что ее 29-я по счету жалоба в прокуратуру осталась без удовлетворения.

Сижу пишу в камере жалобы. И судя по всему, все делаю правильно, потому что на днях судья окончательно прислала мне письмо, где грозилась, что если я продолжу жаловаться на судей Кузьминского суда, то она сможет привлечь меня за клевету и очернение судебной власти, — сказала Баязитова.

Журналистка пошутила, что хочет покрасить волосы в белый цвет, полагая, что так она сможет больше понравиться следователю. В связи с этим она попросила передать в СИЗО краску для волос.

Баязитова выразила надежду, что для обжалования ей не придется дойти до Конституционного суда.

Баязитову, администрировавшую Telegram-канал «Адские бабки», задержали 8 августа 2022 года и спустя два дня по требованию гособвинения поместили под арест. По версии следствия, журналистка вместе с еще двумя фигурантками дела вымогала деньги у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, взамен обещая не разглашать информацию, которая может повредить его репутации. Всем троим грозит лишение свободы на срок до 15 лет.