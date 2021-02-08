Журналистка ВГТРК заявила, что не обманывала владельца «виллы Навального»

https://static.news.ru/photo/e4f681a6-6a4f-11eb-a910-96000091f725_660.jpg Фото: blackforest-studios.com

Сотрудница государственного телеканала «Россия 1» Анастасия Попова заявила, что её съёмочная группа не обманывала владельца дома, в котором жил политик Алексей Навальный во время его пребывания в Германии.

Так она отреагировала на советующие заявления хозяина жилья. По её словам, оператор держал видеокамеру «как обычно» перед лицом у собеседника, передаёт «Дождь».

Которого (хозяина жилья. — NEWS.ru), в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы — журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке, — добавила она.

Накануне Попова подготовила сюжет с видеоэкскурсией по дому в Германии, где якобы жил Навальный после выписки из клиники Charité. Внутри «виллы» есть гостиная со столом и телевизором, кофемашина, набор голландского чая и подарочная бутылка местного вина. Большое внимание журналистка уделила туалету с металлическим унитазом и ёршику. Дмитрий Киселёв, ведущий передачи, в которой вышел сюжет, назвал его «блестящим» и заявил, что Навальный жил в «чрезмерной роскоши». При этом владелец дома рассказал, что журналисты обманули его, представившись туристами из Бельгии, и снимали его на скрытую камеру. Он намерен обратиться в правоохранительные органы.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.