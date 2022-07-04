Журналистка последовала советам Малышевой и пожалела об этом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Редактор издания Lenta.ru попробовала следовать советам по питанию от телеведущей Елены Малышевой и добилась обострения хронической болезни желудка. В списке рекомендаций были 23 позиции: овсянка, куриная грудка, фасоль, горький шоколад, груша, зелёный чай, а также черника, рисовые отруби, куриная печень, льняное масло, сало, скумбрия, желатин и грибы шиитаке. Сложности начались уже на этапе подготовки: в магазинах не было полезной для мозга свежей черники и больших упаковок желатина, необходимого для костей.

Затем журналистка столкнулась с новой проблемой: ради необходимой дозы кальция требовалось съедать по 120 граммов замороженного зеленого лука, ей удалось лишь 25 граммов. Не смогла редактор справиться и с полутора килограммами желе.

Спустя примерно полчаса после луковой трапезы вскрылся третий его недостаток (помимо запаха изо рта), куда более существенный. Автор материала ощутила жжение в области желудка, которое продолжалось в течение нескольких часов. Неприятный симптом пришлось купировать лекарствами, однако помогли они лишь частично, — пишет издание.

После этого журналистка неправильно приготовила грибы шиитаке, ей стало плохо, и до конца эксперимента она питалась только черникой, овсянкой, брокколи, куриной грудкой, грушами, а также пила зелёный чай. В итоге ей пришлось даже обратиться к гастроэнтерологу, которая диагностировала обострение хронического гастродуоденита и реактивный панкреатит.

О противопоказаниях рекомендуемых продуктов в выпусках «Жить здорово!» практически не упоминали.

В мае Елена Малышева была вынуждена обратиться к медикам из-за внезапной боли в суставе. Врачи проконсультировали телеведущую в ее собственном медицинском центре. Полный цикл обследования Малышева транслировала в своем Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ).