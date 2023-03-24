Журналистка Пономаренко пожаловалась на избиение в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Мария Пономаренко пожаловалась на избиение в СИЗО-2 Бийска в Алтайском крае, ее письмо публикует портал RusNews. Обвиненная по статье о фейках Пономаренко пишет, что врачи психиатрической бригады швырнули ее на стол, связали и начали бить после того, как она отказалась раздеваться для обыска.

Журналистка сообщила, что к ней не раз применяли насилие: «Били и в скорой, удары шли исподтишка, неожиданно». Затем ее на три дня увезли в психиатрическую больницу.

Пономаренко также рассказала, что слышала от врачей усмешки и уверенность в том, что за такое поведение им ничего не будет.

Как пишет «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), впоследствии медслужба СИЗО зафиксировала на теле женщины синяки. Адвокат Дмитрий Шитов объяснил, что психиатрическую бригаду вызвали, когда во время обыска у его подзащитной случился приступ и она начала «крушить все вокруг».

15 февраля Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за фейки об армии. В последнем слове Мария сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей. Для того чтобы доказать ее невиновность, «достаточно открыть Конституцию и прочитать», уверена журналистка. Причиной уголовного преследования стал ее пост в соцсети об обстреле драмтеатра в Мариуполе.