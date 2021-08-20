Журналистка Фельгенгауэр рассказала, что её ищет полиция

Домой к журналистке радиостанции «Эхо Москвы» Татьяне Фельгенгауэр пришёл полицейский. Об этом она сообщила в Twitter.

Радиоведущая рассказала , что силовик пришёл по месту её прописки и искал её. Дома была её мама, которая не пустила полицейского в квартиру и отказалась сама говорить с ним.

Поразительная настойчивость: каждый раз их посылают, каждый раз они возвращаются, — подчеркнула она.

Фельгенгауэр отметила, что силовики не в первый раз пытаются найти её. Сама журналистка связывает произошедшее с появлением её данных в базе, украденной с сайта в поддержку оппозиционера Алексея Навального («Свободу Навальному»), передаёт «Эхо Москвы».

Ещё один вариант, который возможен, это то, что у меня был административный арест и я нахожусь в некой базе потенциальных правонарушителей, — предположила она.

Вечером 17 августа московские полицейские начали приходить к сторонникам Навального, чьи адреса попали в слитые базы данных. База данных людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному» попала в Сеть в апреле, а затем была дополнена адресами и местами работы. Соратники Навального обвинили в сливе бывшего коллегу Фёдора Горожанко, тот отвергает обвинения.

В июле в Интернете появилась база людей, якобы зарегистрированных на сайте проекта «Умное голосование». При этом соратники Навального уверяют, что документ содержит те же сведения, что и в апреле, а новых данных не утекало.