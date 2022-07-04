Журналистка Баблоян пожаловалась на преследования после задержания Яшина

Фото: Ирина Баблоян/vk.com

Журналистка и экс-ведущая «Эха Москвы» Ирина Баблоян, которая была свидетельницей задержания главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, пожаловалась на преследование. В своем Telegram-канале она предположила, что за ней могут следить сотрудники центра «Э».

Баблоян рассказала, что накануне задержания оппозиционера ее около дома в Хамовниках встретили два человека в форме и потребовали телефон для «проверки». После отказа, как пишет журналистка, ей порекомендовали «поменьше общаться с экстремистами».

Я рассказала Илье Яшину об этом. Предположили, что это сотрудники центра «Э». Через несколько дней Илью задержали, и, как наивно я полагала, от меня должны были отстать. Но, выходя из дома, я опять увидела этих же мужчин в форме. Они сидели рядом с моим подъездом, и единственное, что сказали: «Здравствуйте, Ирина Арамовна», — написала Баблоян.

Журналистка считает, что таким образом на нее пытаются осуществлять психологическое давление. Баблоян уверена: это происходит из-за того, что «из страны многие, кто активно высказывается, уехали, а звездочки получать надо».

28 июня Яшина арестовали на 15 суток, обвинив в неповиновении сотруднику полиции. Рапорт на политика составил полицейский снайпер Алексей Митрофанкин, утверждавший, что оппозиционер хватал его за форму, грязно оскорблял и отталкивал руками. Сам политик сообщил, что сидел на скамейке в парке вместе с Баблоян, когда к нему подбежали трое полицейских и молча увели «в машину с буквой Z на лобовом стекле».