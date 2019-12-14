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Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал студенту Высшей школы экономики Егору Жукову перед тем, как заниматься политикой, сначала окончить вуз.

Я опасаюсь, что та слава, которую он приобрёл благодаря судебному процессу, может вскружить ему голову и не дать возможность получить полноценное образование, а значит, стать полноценным политиком и знатоком в...