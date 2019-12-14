Похороны журналиста «Вечерней Москвы» состоятся 16 декабря на Востряковском кладбище. Мужчина скончался 12 декабря в возрасте 42 лет.
Прощание с нашим коллегой Михаилом Виноградовым состоится в 12:30, в понедельник. Похороны состоятся на Востряковском кладбище, —
цитируютпредставителей редакции РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Виноградов скончался в приёмном покое больницы из-за большой потери крови. Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов подробно рассказал о покойном.
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