Журналиста Шевченко госпитализировали с тяжёлой пневмонией

https://static.news.ru/photo/a1835b1e-79bf-11ea-8dcf-fa163e074e61_660.jpg Максим Шевченко Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Врачи доставили журналиста Максима Шевченко в медицинское учреждение. У мужчины диагностирована двусторонняя пневмония.

На протяжении десяти дней у него была высокая температура. Он обращался на горячую линию, но там посоветовали лечить простуду. Участковый врач поставил диагноз ОРЗ, но взял анализ на коронавирус.

Шевченко не стал дожидаться результатов теста и повторно сдал анализ в частной клинике. Там врачи сделали ему компьютерную томографию, после чего мужчину госпитализировали с тяжёлой пневмонией. До сих пор неизвестно, заражён ли он коронавирусом, передаёт «Экспресс-газета».

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин для предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позже глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.