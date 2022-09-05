«Он не должен сидеть ни дня»: адвокат о приговоре журналисту Сафронову Адвокат Давтян заявила, что журналист Сафронов не должен отбывать уголовное наказание

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Московский городской суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Адвокат Мари Давтян в беседе с NEWS.ru заявила, что тот не должен отбывать ни дня назначенного наказания, поскольку он ни в чем не виновен.

Я не адвокат Ивана Сафронова, он не должен сидеть ни дня! Я поддерживаю адвокатов Ивана Сафронова, — сказала Давтян.

Стоит отметить, что у журналиста будет 10 дней на обжалование приговора.

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Подозреваемый вину не признает и от сделки со следствием отказывается.

Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в интернете и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука. Однако суды, по его словам, слепо верят следствию и прокуратуре.

Ранее стало известно, что свидетель обвинения по делу Ивана Сафронова немецкий политолог Демури Воронин дал показания в защиту журналиста. Кроме того, издание «Проект», в распоряжении которого оказались официальные документы по судебному процессу, писало, что следователи не обнаружили ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные. Не была доказана и причастность Воронина и Мартина Лариша к работе на спецслужбы. Сафронов ходатайствовал о приобщении материалов расследования к делу, однако суд ему в этом отказал.