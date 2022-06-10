Журналиста «Новой газеты» Азара оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Илья Азар

Журналиста издания «Новая газета» Илью Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает «Интерфакс». Дело рассматривалось в Хамовническом суде Москвы. Поводом к этому стал пост Ильи Азара в одной из социальных сетей.

Как сообщили в пресс-службе суда, Азара признали виновным в административном правонарушении по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Пост, который опубликовал Илья Азар, был посвящен российской спецоперации на Украине.

Ранее в Басманном суде Москвы заочно арестовали журналистку и блогера Веронику Белоцерковскую. Ее обвиняют в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ. Как рассказали источники в суде, ей может грозить заключение под стражу на срок два месяца с момента ареста. Пока журналистку объявили в розыск.