Журналиста «Московского Комcомольца» Сперанского отпустили после допроса Baza: журналиста «Московского Комсомольца» Льва Сперанского отпустили после допроса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналиста газеты «Московский Комcомолец» Льва Сперанского отпустили после допроса, сообщает Telegram-канал Baza. Задержание могло быть связано с делом о клевете на предпринимателя Алишера Усманова и вымогательстве у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Журналиста Льва Сперанского отпустили из полиции, — говорится в сообщении.

Днем 16 августа редакция «Московского Комcомольца» заявила об исчезновении Сперанского. Позднее появилась информация о его задержании Сам журналист предположил, что задержание может быть связано с неким делом о клевете на предпринимателя Алишера Усманова и вымогательстве у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

На сайте «МК» появилось видео, в котором Сперанский рассказал о том, что к нему и жене пришли несколько силовиков в штатском. В ходе обыска, по словам журналиста, у него изъяли телефон, флешки и компьютер. Тогда он счел визит полицейских «происками личностей, возможно, героев каких-то расследований».

Столичная полиция инцидент не комментировала.