Журналиста Красовского могут оштрафовать за скандал в самолете Baza: полиция проверяет журналиста Красовского из-за инцидента на борту «Аэрофлота»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Антон Красовский

Полиция начала разбирательство по заявлению «Аэрофлота» по поводу инцидента с журналистом Антоном Красовским, сообщает Telegram-канал Baza. 4 марта экс-руководитель «RT Россия» устроил скандал на борту самолета с другими пассажирами, которые попросили его тише говорить по телефону. Подключившиеся к конфликту сотрудники авиакомпании не смогли успокоить Красовского и пришлось вызывать полицию, которая сняла дебошира с рейса.

Хотя протокол на Красовского не составили, в своем Telegram-канале он написал несколько постов с нецензурной бранью, где в том числе заявил, что «Аэрофлот должен умереть».

13 марта сотрудники компании все-таки написали заявление на журналиста. Предполагается, что ему грозит штраф в 500 рублей по статье КоАП о хулиганстве.

На следующий день после инцидента сам Красовский писал, что намерен подавать в суд на «Аэрофлот» и искал «чуткого и боевого адвоката», но авиакомпания сделала это раньше.

Ранее украинский суд заочно приговорил телеведущего Антона Красовского к пяти годам тюрьмы за то, что он поддерживал действия России на Украине в эфире RT и Telegram-каналах. В СБУ отметили, что это максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями. До этого Красовский потерял работу на канале RT из-за призыва «топить и сжигать» украинских детей, которые обвиняли российские власти в оккупации.