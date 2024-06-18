Журналиста издания SOTAvision арестовали по делу об экстремизме Басманный суд арестовал сотрудника SOTAvision Кригера за сотрудничество с ФБК

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Артем Кригер

Сотрудника издания SOTAvision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Артема Кригера заключили под стражу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. По данным ведомства, речь идет о работе на ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Постановлением Басманного районного суда города Москвы Кригеру Артёму Павловичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 18 августа 2024 года. Кригер А. П. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы продлил арест журналистки Антонины Фаворской (настоящее имя — Антонина Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе. Она останется под стражей еще минимум два месяца. Столичный суд арестовал Фаворскую 29 марта. Ее обвиняют в работе на ФБК.

До этого передавалось, что томская городская дума лишит депутатских полномочий Ксению Фадееву, признанную виновной в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения. Вопрос был внесен на повестку сессии муниципального парламента.