Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за пост в Facebook

https://static.news.ru/photo/94e8f1e8-7c39-11eb-b46b-96000091f725_660.jpg Илья Азар Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской районный суд Москвы назначил журналисту «Новой газеты» Илье Азару штраф в 150 тысяч рублей и арест сроком на 15 суток за пост в Facebook, призывающий участвовать 13 июля 2020 года в акции против преследования журналиста Ивана Сафронова.

Судья Тверского суда Ольга Затомская рассматривала второе дело о повторном нарушении митингового законодательства Ильёй Азаром. Речь о посте с призывом участвовать 13 июля 2020 года в акции у СИЗО «Лефортово» против преследования журналиста Ивана Сафронова, — сообщил адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьёв, представляющий интересы Азара.

По первому делу о повторном нарушении законодательства о митингах суд признал Азара виновным в «призывах» к участию в акции 12 марта 2020 года против поправок к Конституции и также назначил штраф.

По словам адвоката, суд отказал во всех ходатайствах, в том числе об участии прокурора, о назначении лингвистической экспертизы и о признании доказательств недопустимыми. Защита Азара намерена обжаловать оба решения суда, как незаконные и необоснованные.

Как писал NEWS.ru, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова оштрафовали на 15 тысяч за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара. Судья Минин Тверского суда Москвы посчитал, что действия руководителя СМИ подпадают под статью о нарушении правил проведения митинга. По словам Смирнова, арбитраж в своём решении использовал новую формулировку, которая определяет одиночный пикет как «скрытую форму коллективного публичного мероприятия». Он уверен, что суд пытается установить новую норму. Журналист написал в своём Telegram-канале, что уже стоял на аналогичных пикетах в поддержку коллег Ивана Голунова и Олега Кашина. Ни разу его за это не задерживали. В этот раз мужчина не успел простоять с плакатом и минуты.