https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Журналиста Ивана Голунова по требованию Следственного комитет РФ направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Об этом «Интерфаксу» сказал сам Голунов.

В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров, — сказал он.

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России. Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов». 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец дал показания по делу Голунова. По его словам, силовики начали следить за сотрудником СМИ после получения информации из столичного СИЗО-3.