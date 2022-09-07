Телеведущий Владимир Соловьев вышел в эфир с синяками на лице

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев 7 сентября вышел в эфир с ссадинами и синяками на лице. Ведущий программы «Соловьев Live» проводил эфир в обычном режиме, не раскрывая детали своего вида.

Корреспонденты издания URA.ru попытались выяснить причину появления Соловьева в таком виде, однако журналист отказался что-либо рассказывать и заявил, что это не их «собачье дело».

Ранее телеведущий обратился к вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой, призвав ее «открыть рот» и рассказать всю правду об участии в губернаторских и президентской кампаниях. Ответ на критику телеведущего артистка разместила в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Она пожалела журналиста и предположила, что он может «лопнуть от злости и хамства».