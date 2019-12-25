Бывший кремлёвский врач Александр Мясников сравнил уровень оказания медицинских услуг в Москве и в остальной России.
Он заявил, что столичное здравоохранение находится на достойном уровне. Этот опыт необходимо распространить на всю Россию.
Я много езжу по стране и вижу зарплаты врачей, люди пишут мне. Просто волосы дыбом, — отметил Мясников.
По его словам, всю государственную систему здравоохранения необходимо реформировать. Она должна подчиняться федеральным властям, чтобы не управляться «удельными княжествами» в регионах. Впоследствии новый формат привёл бы к единому подходу во всём, включая зарплаты,
Ранее NEWS.ru писал о том, что известный врач Александр Мясников, участник телепрограммы «О самом главном», назвал три предвестника внезапной остановки сердца. По его словам, это крайне редко происходит «на ровном месте».
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