https://static.news.ru/photo/0fbee158-2749-11ea-a9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший кремлёвский врач Александр Мясников сравнил уровень оказания медицинских услуг в Москве и в остальной России.

Он заявил, что столичное здравоохранение находится на достойном уровне. Этот опыт необходимо распространить на всю Россию.

Я много езжу по стране и вижу зарплаты врачей, люди пишут мне. Просто волосы дыбом, — отметил Мясников.

По его словам, всю государственную систему здравоохранения необходимо реформировать. Она должна подчиняться федеральным властям, чтобы не управляться «удельными княжествами» в регионах. Впоследствии новый формат привёл бы к единому подходу во всём, включая зарплаты, передаёт «Царьград».

Ранее NEWS.ru писал о том, что известный врач Александр Мясников, участник телепрограммы «О самом главном», назвал три предвестника внезапной остановки сердца. По его словам, это крайне редко происходит «на ровном месте».