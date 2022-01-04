Журналист Times обругал русский Новый год – в России ему ответили

Российские читатели ответили британскому журналисту, который заявил, что у россиян «рвение к разгулу», а шампанское — «тошнотворно-сладкое». Многие отметили, что редакции The Times нужен лишь негатив. Некоторые предположили, что журналист случайно сам себе купил сладкое шампанское. Об этом сообщает РИА Новости.

У них ничего не осталось от персонажей и символов Рождества и Нового года. С западными типа демократическими ценностями не забалуешь, — написал один из читателей.

Один из комментаторов заявил, что единственное, что удаётся автору этого материала — это стравливать страны между собой. Под оригинальной статьёй британцы также поддержали россиян. Многие из тех, кто бывал в России в новогодние праздники отметили размах и красоту празднеств.

Ранее американские пользователи Twitter восхитились видео с российской «краснокнижной» амурской тигрицей по кличке Светлая и её тигрятами. Животные обитают на территории Еврейской автономной области (ЕАО). Видеозапись с хищниками опубликовал телеканал ABC на своей странице в Twitter.