Журналист Шевченко рассказал, как выжить при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/521a1290-7db4-11ea-aa51-fa163e074e61_660.jpg Максим Шевченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский журналист Максим Шевченко считает, что у него коронавирус. Сейчас он лежит в больнице.

По его словам, у него не было ни кашля, ни насморка. Врачи поставили диагноз ОРВИ, так как тест на коронавирус оказался отрицательным. Его спас друг, работающий в институте вирусологии. Специалист посоветовал сделать компьютерную томографию.

Умирают многие — пока врачи не научатся принимать ответственность за эту болезнь, не перекладывая ее на абстрактные тесты — это будет продолжаться, — написал журналист в в своём Telegram-канале.

Шеченко отметил, что всегда мыл руки и ходил в маске, а подхватить вирус мог в центре Москвы. Он посоветовал принимать противовирусные препараты, а также сделать общий анализ крови и КТ.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 13 апреля, всего в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от COVID-19 скончались 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин для предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позже глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.