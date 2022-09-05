Журналист Сафронов отреагировал на приговор в 22 года колонии Журналист Сафронов поблагодарил своих коллег после оглашения приговора

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Журналист Иван Сафронов (на заднем плане), обвиняемый в государственной измене

Во время вынесения приговора по делу о разглашении гостайны журналист Иван Сафронов смотрел в пол и ничего не говорил. Последнее, что он успел сказать перед тем, как его увели из здания суда, стали слова благодарности журналистам, которые пришли поддержать его во время оглашения приговора.

Я вас люблю, — закричал Сафронов после того, как суд назначил ему 22 года колонии строгого режима.

Как заявил его адвокат Даниил Никифоров, «еще задолго до того, как стала известна дата приговора, Иван сказал, что воспримет любой приговор абсолютно спокойно — так и произошло».

5 сентября Мосгорсуд на закрытом заседании огласил приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о госизмене. Журналиста осудили на 22 года лишения свободы, ему назначили штраф в размене 500 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать это решение.

Сафронов более двух лет, после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года, находился в московском СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. Из обвинительного заключения следует, что, по версии следствия, Сафронов передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве РФ с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также об участии РФ в сирийском конфликте.

Ранее Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трёх часов и ноутбука. Гособвинение требовало для журналиста заключения сроком на 24 года.