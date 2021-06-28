Журналист RT Антон Красовский встретил суперливень в Москве полуголым, выйдя на балкон. Ролик с бушующей стихией он опубликовал в своём Telegram-канале «Гей на передержке».

На кадрах мужчина стоит под проливным дождём с обнажённым торсом.

Радуюсь Московскому «суперливню». <...> Это вообще супер. Это настоящий ураган, — отметил Красовский.

Жителей столицы предупредили о грозе, ливне и ветре до 22 метров в секунду. Предупреждение МЧС начинает действовать с 09:00 и до конца понедельника 28 июня. Водителей призвали на дорогах снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать опасных перестроений. Парковать авто рекомендуется вдали от деревьев и рекламных билбордов. Ведомство попросило также не оставлять детей без присмотра.

На сайте Гидрометцентра сказано , что температура при этом останется достаточно высокой: в ночь на понедельник +19–21 градус, а днём до +30–32 градусов.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве. Ливень с грозой и градом отправит на круглосуточное дежурство аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.