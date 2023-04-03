Журналист Попков ответил на обвинения в организации убийства Татарского Журналист Попков отверг обвинения в организации убийства Татарского

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Владлен Татарский

Журналист Роман Попков заявил, что не имеет отношения ко взрыву в петербургском кафе, который привел к гибели военкора Владлена Татарского. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), он знаком с Дарьей Треповой лишь по общению в Twitter и никаких заданий ей не давал.

Это полная дичь и ад, и это ложь. С Дашей Тыковкой (псевдоним Треповой. — NEWS.ru) я знаком по Twitter, она моя давняя подписчица там и в Telegram-канале, и то я уже забыл, когда мы последний раз общались. Разумеется, никаких приказов взрывать этого черта я ей не давал и такого рода операцией не занимался, — сказал Попков.

По его мнению, сотрудники ФСБ могли заставить Трепову дать показания против него. Журналист также отметил, что в России «хватает других партизанских групп, которые все это исполняют».

Роман Попков — журналист из Брянска, бывший редактор «МБХ медиа» и экс-лидер столичного отделения Национал-большевистской партии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В 2008 году он был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы в России. В 2020 году он был арестован на 15 суток за участие в протестах в Белоруссии. По данным «Осторожно, новости», сейчас Попков живет в Киеве, где работает под руководством бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее силовики задержали Трепову по подозрению в причастности к убийству военкора. Она заявила, что ее подставили. В ходе первого допроса Трепова призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, где проходил творческий вечер Татарского.

Позднее SHOT со ссылкой на Трепову сообщил, что девушку завербовал российский журналист Роман Попков. По ее словам, мужчина обучал ее журналистике, после чего попросил выполнить задание «от одного знакомого». По данным SHOT, знакомым Попкова мог оказаться агент Службы безопасности Украины.