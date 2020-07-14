Журналист Павел Лобков извинился за «фривольное поведение»

https://static.news.ru/photo/5ea1dd32-c5ca-11ea-a70f-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков Фото: pavel.lobkov/facebook.com

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Мужчина принёс извинения всем, кому его поведение доставило дискомфорт.

Сотрудник СМИ написал в Facebook, что не заметил прихода новой этики и новых телесных границ.

Я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, — подчеркнул он.

Лобков, несмотря на новые этические нормы, продолжал делать коллегам сомнительные комплименты, шутить на сексуальные темы, оценивать физическую привлекательность и намекать на близость. Он был уверен, что такие действия не переходят границы обычного флирта.

При этом он заявил, что слово «нет» для него всегда означало именно «нет». Журналист не использовал методы насилия, шантажа или давления через служебное положение. Кроме того, он не прибегал к алкоголю или моральному давлению. Ведущий уверен, что сохранил профессиональные и дружеские отношения со всеми бывшими и настоящими коллегами.

Не знаю, какое наказание теперь я должен понести за свои ошибки. Я приношу искренние извинения всем, кому моё фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом <...> Я приношу извинения руководству и подписчикам телеканала «Дождь», на чью репутацию моё поведение наложило тень. Пусть они решат мою судьбу, — заключил Лобков.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко в Facebook также извинился перед людьми, которым действия Лобкова нанесли ущерб. Он пообещал разобрать и обсудить на телеканале произошедшее.

Мы проведём ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось, — добавил он.

Павел Лобков — открытый гей. 13 июля несколько мужчин рассказали о домогательствах с его стороны. Они упоминали поцелуи, комплименты их внешности, прикосновения и отправку фотографий половых органов. Как писал NEWS.ru, один из них рассказал, что Лобков принуждал его к интиму, убеждая, что «с парнями так же хорошо, как и с девушками».

В этот день в сексуальных домогательствах обвинили многих журналистов. Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков был вынужден покинуть свой пост после того, как в Twitter появилась информация, что на одной из вечеринок он наблюдал за групповым изнасилованием девушки.

Вслед за этим в многочисленных сообщениях стали всплывать имена других известных российских журналистов, замешанных в секс-скандале. Среди них — спецкор «Таких дел» и главред самиздата moloko plus Павел Никулин, руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко, SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров и фоторедактор «МБХ Медиа» Андрей Золотов.

Представители Сберанка после скандала заявили, что проводят внутреннюю проверку. В банке отметили, что компания категорически не приемлет насилие в любой форме.