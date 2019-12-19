https://static.news.ru/photo/2d2edd4e-22ec-11ea-948c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Телеведущий Андрей Норкин пристыдил коллег, которые, по его мнению, неприемлемо вели себя на пресс-конференции Владимира Путина. Журналист считает, что некоторые его коллеги устроили цирк.

В спецвыпуске программы «Место встречи» на телеканале НТВ Норкин посоветовал коллегам научиться различать форматы общения с главой государства: прямую линию и пресс-конференцию. Особенно возмутился телеведущий демонстрацией плаката «Дайте яду».

Всю пресс-конференцию стояла женщина с табличкой «Дайте яду». Что за позорище? Это цирк, а не привлечение внимания, — высказался Норкин.

Несмотря на это, журналист отметил, что в этом году пресс-конференция с Путиным ему понравилась больше, чем в прошлом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве в Центре международной торговли в четверг, 19 декабря, прошла пресс-конференция Владимира Путина. В этом году мероприятие длилось 4 часа 18 минут, став третьим по длительности за 15 лет подобных встреч.