Невзоров отреагировал на призыв РВИО проверить его слова о Космодемьянской

https://static.news.ru/photo/e90f6646-67b0-11eb-afb2-96000091f725_660.jpg Фото: Okras/wikipedia.org

Российский журналист Александр Невзоров считает обращение Российского военно-исторического общества в Генпрокуратуру из-за его слов о герое Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской неуместным, и заявил, что не намерен извиняться за сказанное.

Он сравнил этот шаг с «доносом на высшем уровне», добавив, что его обвиняют в недостаточном почтении к советским мифам.

Я ни каяться, ни извиняться не буду, — написал Невзоров в Instagram.

РВИО обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на Невзорова после того, как в эфире радио «Эхо Москвы» журналист скептически высказался в отношении военного подвига Зои Космодемьянской.

Заслуги-то никакой не было. <...> Фанатик, исполняющий преступный приказ, — заявил он.

Представители РВИО считают, что нелестный отзыв об одном из героев СССР «умаляет память о Великой Отечественной войне, её событиях, участниках, ветеранах и жертвах».

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоившейся звания Героя Советского Союза. Она служила в Красной армии, была партизанкой и разведчицей в ряду диверсионной бригады Западного фронта. Она была схвачена фашистскими войсками и казнена в ноябре 1941 года.

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