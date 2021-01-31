Журналист Минкин задержан за одиночный пикет

https://static.news.ru/photo/0b69cd1e-63d1-11eb-b837-fa163e074e61_660.jpg Александр Минкин Фото: Александр Минкин/facebook.com

Обозреватель «Московского Комсомольца» Александр Минкин задержан в столичном районе Куркино. Он был доставлен в ОВД за проведение одиночного пикета, но вскоре его отпустили.

Меня отпустили. Меня задержали, потому я стоял с плакатом «Свободу политзаключённым». А ко мне подошли и сказали, что они меня задерживают из-за нарушения указа о повышенной готовности. Я стоял в одиночном пикете, — приводит слова Минкина РИА Новости.

Во многих городах России 31 января проходит акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, на Комсомольской площади возобновились задержания участников протестов. Митингующие от трёх вокзалов дошли до СИЗО «Матросская Тишина», где в настоящее время находится Навальный. Теперь они возвращаются на Комсомольскую площадь. Сотрудники полиции пытаются пресечь проведение акции и задерживает её участников. Вокзалы оцеплены, но работают в штатном режиме.