Журналист Максим Кононенко скончался в 53 года

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Максим Кононенко

Ушел из жизни российский журналист, автор канала «Специально для RT» Максим Кононенко, пишет RT со ссылкой на его супругу. Ему было 53 года. Информации о причинах смерти нет.

Телеканал принес соболезнования родным и близким Кононенко. Отмечается, что в интернете он был известен как Мистер Паркер. Под этим псевдонимом он писал статьи на различных площадках. О дате и месте прощания с журналистом неизвестно.

Максим Кононенко родился в Апатитах 13 марта 1971 года. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, учился в Литературном институте имени М. Горького. Он также был автором и участником множества интернет-проектов.

Ранее в канадской провинции Онтарио в доме престарелых скончалась писательница Элис Манро. Она была лауреатом Нобелевской премии по литературе 2013 года и Международной Букеровской премии 2009 года. По рассказу «Медведь перешел через гору» писательницы сняли фильм «Вдали от нее», который впервые вышел на экраны на Торонтском международном фестивале в 2006 году.

В начале мая не стало академика Российской академии образования, специалиста в сферах образования и реабилитации, 10 лет занимавшей должность руководителя департамента образования Москвы, Любови Кезиной. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет.