Журналист кремлёвского пула рассказал о самолёте Путина

https://static.news.ru/photo/5170b548-7a7e-11eb-b32d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт российского лидера Владимира Путина носит название «основной». Так его называют все, кто имеет к этому борту какое-либо отношение.

Так и говорят, например, если кто-нибудь наивно спрашивает, когда он попадёт обратно в Москву: «Основной вылетит, потом через час вы». Соль шутки тут в том, что никто, разумеется, не знает, когда вылетит основной. Как закончится работа, так и полетит, — рассказал журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале.

Кремлёвский пул журналистов летает на воздушной машине, получившей название «передовая». Этот самолёт вылетает из Москвы первым, чтобы к появлению первого лица государства все журналисты уже были на своих местах. Представители прессы рассаживаются в салоне там, где есть свободное место. Нет никаких билетов или посадочных талонов на этот рейс.

Журналисты, летающие на этом самом передовом самолёте чаще всех, на самом деле в нём на десятых ролях и в третьем салоне. В первом, согласно статусу, министры и другое руководство, которые тоже летят для участия в запланированном мероприятии, — пояснил Смирнов.

Во втором салоне располагается делегация или участники какого-либо совещания, например Совета по спорту или Совета по культуре. Журналист кремлёвского пула подчеркнул, что в салоне можно встретить кого угодно: от Хабиба Нурмагомедова до Александры Пахмутовой.

Смирнов рассказал, что особой радостью является, когда вместе с ними летят какие-либо чиновники или члены правительства. Пока самолёт не взлетел, их можно терзать вопросами. Смирнов рассказал, что половина утренних комментариев пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сделана перед вылетом. Иногда министры выходят пообщаться с представителями прессы во время полёта. Так делал, например, глава МИД Сергей Лавров.

Когда Лавров говорит «офзерекорд», это Гоголь, умноженный на Чехова. И все вокруг жалеют только о том, что об этом нельзя написать, — отметил журналист.

Как писал NEWS.ru, ранее ведущий Владимир Соловьёв раскритиковал продюсера RTVI и музыканта Сергея Шнурова за вопрос Путину во время пресс-конференции. Он назвал эпатажного шоумена пустым. Музыкант спросил у главы государства, почему российские хакеры не вмешались в выборы президента США и как описывать российскую действительность без мата.