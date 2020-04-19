Журналист Красовский поразился состоянием 17-летней девушки с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dae2e15a-8251-11ea-874e-fa163e074e61_660.jpg Антон Красовский Фото: krasovkin/instagram.com

Журналист Антон Красовский посетил клинический госпиталь Лапино, где пообщался с медицинским персоналом и с заражёнными коронавирусной инфекцией нового типа.

Мужчину крайне удивило состояние 17-летней девушки, у которой заболевание проходит в тяжёлой форме. Медики рассказали Красовскому, что молодая россиянка заразилась, хотя не имела ни отягчающих заболеваний, ни факторов риска.

Господи, а почему в 17 лет, что с ней? — поражённо спросил журналист.

Ему сообщили, что девушку уже привезли в Лапино в тяжёлом состоянии. На момент прибытия в госпиталь она уже была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Материалы с приездом Красовского в Лапино вошли в его очередной документальный фильм про пандемию, выложенный на YouTube.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах страны. За весь период умер 361 пациент, выздоровел 3291 человек. Больше всего заболевших в Москве: 24 324. У 60% из них COVID-19 протекает бессимптомно.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты выявили 709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Московской области. Об этом 19 апреля сообщили представители регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.