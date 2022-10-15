Журналист Кости Хейсканен сравнил уехавших россиян с евреями

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости

Очередь у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Журналист Кости Хейсканен в разговоре с Пятым каналом предупредил россиян об опасностях за границей, он высказал опасения, что они могут почувствовать себя изгоями. По его словам, в настоящее время граждане РФ «стали как евреи когда-то», поскольку над ними издеваются в моральном отношении.

Мы обсудили этот вопрос с Юхманом Бекманом, социологом и политологом, а также с итальянским правозащитником и профессором Илисио Барталосси. <...> Мы видим то, что сейчас русские стали как евреи когда-то, которых все время пинают, издеваются над ними! — возмутился Хейсканен.

Он добавил, что это произошло «благодаря министру иностранных дел Финляндии Пеку Хаависто». По словам Хейсканена, россиян, подавших на визы, буквально обманывают: финские пограничники зверствуют и аннулируют разрешительные документы.

Журналист также рассказал о случаях, когда генеральное консульство Финляндии берет деньги, но не выдает визы. Хейсканен рассказал, что группа неравнодушных к этому вопросу общественных деятелей намерена обратиться в суд по правам человека Европы и ООН, поскольку «людей обманули», сказав, что они могут ездить совершенно спокойно в европейские страны, «а оказалось, что не могут».

Можно сказать, что виза — это все-таки услуга, за которую оплачено, а люди получают пустые паспорта без виз. Это обман людей просто происходит на высшем государственном уровне, — подытожил журналист.

Ранее мэр финского города Турку Минна Арве обратилась к МИД страны с предложением закрыть генконсульство России. По ее мнению, в присутствии российской дипмиссии в городе нет необходимости.