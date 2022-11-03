Журналист Караулов заявил, что находится в статусе свидетеля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Караулов

Журналист Андрей Караулов в интервью РИА Новости заявил, что по разговору с дознавателем, он проходит в качестве свидетеля. Ранее Караулов сообщил, что в его доме проходит обыск по заявлению главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова по статье о клевете. По словам телеведущего, само заявление Чемезова он не видел.

По информации Telegram-канала SHOT, журналист отрицает свою вину и уверяет, что не знает подробности его дела, но оно связано с заявлением главы Ростеха.

Я опытный человек слишком, чтобы клеветать на Чемезова, — сказал Караулов.

Также он добавил, что сейчас находится в Дубае, где проходит лечение из-за проблем с сердцем, но намерен вернуться в Россию и разобраться в ситуации. Telegram-канал «112» публикует кадры обыска у телеведущего.

Утром 3 ноября Караулов сообщил, что в его доме проходит обыск по заявлению главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова по статье о клевете. Он добавил, что разыскные мероприятия связаны с делом журналистки Ксении Собчак. По его словам, люди, вооруженные автоматами, попытались болгаркой вырезать ворота.

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что журналистка беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт. Телеведущая Тина Канделаки следом опубликовала фото израильского паспорта Собчак.

Действия журналистки могли быть связаны с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно, Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «Вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.