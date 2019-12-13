https://static.news.ru/photo/ea004ade-1da6-11ea-8019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Андрей Караулов считает, что в смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова ключевую роль могла сыграть врачебная ошибка. Он считает, что медики, вероятно, были плохо подготовлены к операции.

Журналист отметил, что медики, проведя обследование сердца Лужкова, заявили ему, что орган изношен на 70%, поэтому необходимо добавить «стенты». Экс-мэр столицы «заволновался». При этом первые процедуры политику начали проводить в Вене, но в срочной операции ему отказали. Тогда Лужков согласился на хирургическое вмешательство в Мюнхене.

Во время операции хирург задел сосуд. Он лопнул. Так просто... И вот она, смерть, — написал Караулов.

Караулов считает, что операция проводилась «на скорую руку». Поэтому, по его словам, если бы оперирующий хирург досконально знал «анамнез Лужкова», то политик ещё «жил бы и жил».

Лужков умер в одной из клиник немецкого Мюнхена в возрасте 83 лет. Смерть наступила во время плановой операции по «чистке» сосудов. Причиной стал послеоперационный анафилактический шок, писал ряд СМИ. Кончина политика стала для близких полной неожиданностью, об этом сообщил брат его супруги, бизнесмен Виктор Батурин. Ещё за несколько дней до смерти Лужков хорошо себя чувствовал и прекрасно выглядел.

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище. Почётный караул московского гарнизона исполнил гимн России. В траурной церемонии приняли участие вдова Елена Батурина, родственники и близкие.

Как писал NEWS.ru, патологоанатом, писатель и медэксперт Александр Эдигер предположил, что Юрия Лужкова хоронили в закрытом гробу из-за «ураганного разложения тканей», которое могло обезобразить его. Он пояснил, что в связи с активацией ферментов поджелудочной железы лицо покойного может быть так обезображено, что его уже ничем невозможно замаскировать.