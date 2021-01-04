Журналист из Швейцарии рассказал о феномене русских дач

https://static.news.ru/photo/911e568e-4e94-11eb-a347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр попытался донести до европейцев понятие «русской дачи». Он пообщался с дачниками Подмосковье.

Науэр рассказал, что дачи в России, как правило, обнесены высокими глухими заборами, за которыми скрываются ухоженные сады, цветники и детские бассейны. Поговорив с их владельцами, он пришёл к выводу, что многие сбегают туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя.

На даче главное — вырваться из привычной реальности. Дача — это место, где ты можешь жить другой жизнью, — приводит журналист слова одного из них.

Науэр также считает, что дача навевает россиянам сентиментальные мысли, является источником вдохновения и «культурным феноменом». В частности, музыканты на дачах с дореволюционных времён сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. Ситуация не изменилась и сегодня.

Кроме того, один из дачников высказал мнение, что владельцы дач — образцовые граждане: они практически не ходят на демонстрации, аккуратно платят налоги. И прежде всего они хотят, чтобы система сохранилась такой, какая есть. Они не хотят перемен, потому что боятся потерять собственность.

Как писал NEWS.ru, ранее в МЧС разрешили россиянам жарить шашлык во время самоизоляции, если будут соблюдены правила пожарной безопасности. Важно не разводить огонь в ветреную погоду, размещать его на безопасном расстоянии от строений, а территория дома должна быть очищена от горючих материалов.