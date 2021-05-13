Журналист и писатель Михаил Садчиков умер

В Санкт-Петербурге на 67-м году жизни умер обозреватель событий культуры и писатель Михаил Садчиков. Об этом сообщил в социальной сети Facebook фотожурналист Павел Маркин.
Сегодня, 13 мая, перестало биться сердце ветерана газеты «Смена» Михаила Садчикова, — написал Маркин.
Михаил Садчиков родился в 1954 году, окончил Уральский государственный университет по специальности журналист. С 1979 года начал работать в ленинградской и московской прессе, в том числе изданиях «Смена» «Труд», «Фонтанка.ру». Также он выступал в качестве телеведущего.
На счету Садчикова несколько книг. Одной из наиболее известных является «Рандеву со звёздами». Она вышла в начале 1990-х и рассказывает о событиях в отечественной рок- и поп-музыке.
В 2013 году Михаил Садчиков стал лауреатом национальной художественной премии «Петрополь».
Причина смерти не называется.
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