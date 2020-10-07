Журналист Голунов рассказал, что нашли в его крови вместо наркотиков

https://static.news.ru/photo/371a40b4-0888-11eb-bab2-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист Иван Голунов, задержанный летом 2019 года по подозрению в распространении наркотиков, отверг утверждения о том, что в его крови в ходе анализов были выявлены следы наркотического вещества. По его словам, эта информация не соответствует действительности, так как «кто-то просто не умеет читать документы».

По словам репортёра, об этом было написано только в «теле» документа, но не в выводе. Более того, речь шла о крови другого человека.

В ходе исследования моей крови также были взяты два контрольных образца — образец человека, употребляющего амфетамин и не употребляющего. У меня в крови был обнаружен никотин, кофеин, пальмовое масло и так далее. В образцах человека, употребляющего амфетамин, был обнаружен амфетамин, — объяснил Голунов.

Он также напомнил, что в возбуждённом против него уголовном деле «фигурировали вообще другие наркотики», сообщает Readovka.

О том, что в экспертизе от 2019 года, проведённой Институтом криминалистики центра специальной техники ФСБ, в крови Голунова были выявлены следы амфетамина, ранее сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник. По мнению журналиста, автором «утечки» является адвокат Алексей Коврижкин, защищающий экс-полицейского Игоря Ляховца, подозреваемого в причастности к появлению дела в отношении репортёра.

Голунов считает, что таким образом юрист пытается дискредитировать его накануне передачи дела в суд пытается. Он пояснил, что у правозащитника назначено рассмотрение в Дисциплинарном совете Адвокатской палаты, так как того хотят лишить статуса по делу о передаче взятки.

Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре и дома у репортёра были найдены свёртки с наркотическим веществом и весы. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11 числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что суд рассмотрит дело бывших сотрудников полиции, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова и фальсификации доказательств его вины, в закрытом режиме.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. На данный момент они находятся под стражей, Басманный суд Москвы продлил их арест до 7 декабря 2020 года. Расследование дела Следственный комитет завершил ещё 29 июля, после чего им было предъявлено обвинение в окончательной редакции.