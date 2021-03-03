Журналист Голунов опубликовал видео с хронологией своего задержания

https://static.news.ru/photo/0e318b4e-7c32-11eb-90b4-96000091f725_660.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Журналист Иван Голунов опубликовал в Сети видео своего задержания, произошедшего в 2019 году. После этого ему вменяли хранение наркотиков.

На опубликованных кадрах видно, что к сотруднику прессы подбегает один из правоохранителей. Одной рукой он держит журналиста за рюкзак, а другой что-то подбрасывает ему.

Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего. Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает, — поделился мыслями Голунов. Его слова приводит MK.RU.

Журналист-расследователь издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве в июне 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Он не признал свою вину. Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста снято обвинение. Задержавшие его силовики были уволены. Против них было возбуждено уголовное дело. Оно засекречено. Его расследование продолжается.

Ранее NEWS.ru писал, что Московский суд изучил прослушку бывших полицейских, которых обвиняют в незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Уволенные силовики рассуждают о будущем и о том, как им выстраивать линию защиты. В одном из телефонных разговоров бывший начальник отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец объяснял другому фигуранту дела, что родственникам Голунова можно не сообщать о его задержании, поскольку журналист не является несовершеннолетним.