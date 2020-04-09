Журнал «Русский репортёр» закрылся

Редакция журнала «Русский репортёр» сообщила о закрытии издания. Такое решение приняли учредители СМИ.
Сотрудники журнала получили письма о расторжении трудовых договоров,
Ранее, как писал NEWS.ru, Совет при президенте по правам человека обратился в правительство с просьбой о принятии мер поддержки в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. В СПЧ считают, что в помощи властей нуждаются СМИ, которые испытывают трудности из-за падения рекламного рынка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен