Журнал Forbes назвал число сотрудников уходящих из России компаний

Журнал Forbes сообщил, что на международные компании, которые приняли решение частично или полностью уйти с российского рынка, работают более 200 тысяч человек по всей стране. При этом самым крупным работодателем является компания McDonald’s. Всего в ресторанах быстрого питания работают 62 тысячи человек.

На втором месте располагается компания Pepsico, на которую работают более 19 тысяч россиян. Руководство бренда приняло решение приостановить инвестиции в российские проекты, но сохранить производство товаров. По такому же пути пошли и другие западные компании.

Некоторые рестораны, управляемые компаниями-франчайзи, продолжают обслуживать клиентов, например, компания Yum! Brands владеющей брендами KFC и Pizza Hut, — сообщил журнал.

Всего в компании, по данным СПАРК, работает более 14 500 человек. Сеть кофеин Starbucks решила полностью уйти из России, но пообещала своим 2000 сотрудников материальную поддержку.

В МВФ ранее заявили, что ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжёлыми последствиями. Отмечается, что принятые экономические меры в отношении Москвы могут привести к глубокой рецессии европейской экономики. Речь идёт о финансовых рисках и большом потоке беженцев. При этом последствия для США окажутся слабее, чем для их европейских партнёров. Несмотря на это инфляция в американской экономике уже достигла самого высокого за четыре десятилетия уровня.