Жулин назвал причины распада брака с Навкой

https://static.news.ru/photo/c52ba9ba-6ac6-11eb-8181-96000091f725_660.jpg Александр Жулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин рассказал, почему развёлся с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

По его словам, в какой-то мере их решению поспособствовал телепроект «Ледниковый период», однако к нему «всё уже как-то подводилось».

Мне кажется, эта история произошла бы всё равно. Переезд в Москву поспособствовал больше, чем «Ледниковый период». В Америке была совершенно другая жизнь, у нас был дом, лужайка, достаточно налаженный быт, — поделился он на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Жулин сообщил, что после победы экс-супруги на Олимпиаде в паре с Романом Костомаровым возникли новые возможности в России.

Тут просто надо было взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что как-то вот уже всё — мы жили-жили-жили, и надо пойти по разным путям, — отметил спортсмен.

Он подчеркнул, что расставание всегда переносится тяжело даже несмотря на то, что у него уже были отношения на момент развода с Навкой. Однако сложнее всего было из-за их общей дочери.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его должность не помогает, а мешает супруге, фигуристке Татьяне Навке вести свой бизнес. По его словам, основные неудобства связаны с необходимостью декларировать свои доходы.

В 2010 году Навка познакомилась с Песковым, через четыре года у пары родилась дочь. От предыдущих браков у Пескова есть трое сыновей и старшая дочь, у Навки — 20-летняя дочь Александра от брака с тренером Александром Жулиным. Свадьбу фигуристка и пресс-секретарь главы страны сыграли в 2016 году.