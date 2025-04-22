Жульен в тарталетках! Изысканная закуска из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жульен в тарталетках — изысканная закуска быстро и просто! Превратите обычные ингредиенты в элегантное угощение! Хрустящие тарталетки с нежным курино-грибным жульеном под сырной корочкой станут звездой любого праздничного стола.

Ингредиенты (на 10–12 порций):

350 г куриного филе;

300 г шампиньонов;

1 крупная луковица;

100 мл сливок (20%);

100 г твердого сыра;

10–12 готовых тарталеток;

соль, черный перец, паприка, мускатный орех;

2 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

1. Подготовка ингредиентов. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Грибы и лук измельчите соломкой.

2. Обжарка. На разогретом масле пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте курицу и грибы, жарьте 7–10 минут до готовности. Приправьте смесь специям. Влейте сливки и тушите 3–5 минут до легкого загустения.

3. Сборка. Разложите начинку по тарталеткам. Посыпьте тертым сыром. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 5–7 минут до расплавления сыра.

Советы: для пикантности добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в сливки. Подавайте сразу после приготовления — так тарталетки останутся хрустящими.

Ранее мы готовили хрустящие тарталетки со вкуснющей начинкой! Идеальная закуска за пять минут.