Жульен в тарталетках — изысканная закуска быстро и просто! Превратите обычные ингредиенты в элегантное угощение! Хрустящие тарталетки с нежным курино-грибным жульеном под сырной корочкой станут звездой любого праздничного стола.
Ингредиенты (на 10–12 порций):
- 350 г куриного филе;
- 300 г шампиньонов;
- 1 крупная луковица;
- 100 мл сливок (20%);
- 100 г твердого сыра;
- 10–12 готовых тарталеток;
- соль, черный перец, паприка, мускатный орех;
- 2 ст. л. растительного масла.
Приготовление:
1. Подготовка ингредиентов. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Грибы и лук измельчите соломкой.
2. Обжарка. На разогретом масле пассеруйте лук до прозрачности. Добавьте курицу и грибы, жарьте 7–10 минут до готовности. Приправьте смесь специям. Влейте сливки и тушите 3–5 минут до легкого загустения.
3. Сборка. Разложите начинку по тарталеткам. Посыпьте тертым сыром. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 5–7 минут до расплавления сыра.
Советы: для пикантности добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы в сливки. Подавайте сразу после приготовления — так тарталетки останутся хрустящими.
Ранее мы готовили хрустящие тарталетки со вкуснющей начинкой! Идеальная закуска за пять минут.