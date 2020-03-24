https://static.news.ru/photo/914a0b30-6de9-11ea-b22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и госкорпорации «Ростех» изучить готовность аэропорта Жуковский к приёму людей, прилетающих из стран с большим числом заражений COVID-19.

Кроме того, необходимо оценить расходы организаций при этих перелётах, сообщается на сайте кабмина. Результаты вице-премьер должна получить не позднее 24 марта.

Также ведомства должны получить информацию о наличии в регионах «обсервационных стационаров» для содержания таких граждан. Минтранс обязан каждый день докладывать об их эвакуации.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям России в связи с ситуацией с коронавирусом. Он рассказал, что власти не планируют закрывать Северную столицу, но попросил туристов повременить с поездками в город. Глава региона считает, что приезд туристов может быть опасен как для города, так и для самих граждан.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции. В Москве ввели режим повышенной готовности, на карантин ушли школы и высшие учебные заведения. Москвичам старше 65 лет, которые попадают в группу риска, запретили выходить на улицу.