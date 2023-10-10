Жорин заступился за братьев Запашных после обвинений в избиении животных

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эдгард Запашный

Против братьев Запашных эпизодически происходят разного рода провокации, и обвинение в жестоком обращении с животными тому подтверждение, рассказал NEWS.ru адвокат звезд Сергей Жорин. По его словам, он лично был свидетелем того, что в Московском цирке хорошо обращаются со всеми животными.

Я лично неоднократно был за кулисами Московского цирка и знаю, как живут все звери и как с ними обращаются. Также хочется подчеркнуть, что против братьев Запашных и цирка в целом эпизодически происходят разного рода провокации. Так что я в любом случае на их стороне и надеюсь, что никакого наказания не последует. Даже если в цирке и произошел какой-то инцидент, уверен, что они сами примут меры внутри своей организации. Братья Запашные — большие профессионалы, — рассказал Жорин.

Ранее братьев Эдгарда и Аскольда Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после видео, на котором они бьют тигров палкой во время репетиции. Зоозащитники уже обратились в Следственный комитет с заявлением. Как стало известно позже, кадры показали сами сотрудники цирка. Эдгард Запашный при этом сообщил, что такими методами он спас тигру жизнь. По его словам, животные начали драться, поэтому выход из ситуации был только один.