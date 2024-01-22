Жорин заступился за Блиновскую и призвал не отправлять ее в СИЗО

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Необходимо избегать помещения обвиняемых в экономических преступлениях в следственный изолятор, заявил в разговоре с NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Так он прокомментировал требование следствия изменить меру пресечения блогеру Елене Блиновской, которая находится под домашним арестом.

С уверенностью могу сказать, что тюрьма никого не исправляет. И находиться женщинам в следственном изоляторе в разы тяжелее, чем мужчинам, — заявил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что на тему не помещения в СИЗО лиц, обвиняемых в экономических преступлениях, неоднократно высказывались президент России Владимир Путин, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и Совет по правам человека. Жорин добавил, что в особенности это касается женщин.

Поэтому я как человек надеюсь, что в отношении Блиновской не изберут такую меру пресечения. Как адвокат я не могу комментировать эту историю, поскольку в этом уголовном деле не участвую, — заключил он.

Следственный комитет России ранее ходатайствовал об изменении меры пресечения, вынесенной Блиновской. В пресс-службе ведомства сообщили о требовании заменить домашний арест заключением под стражу, так как она неоднократно нарушала требования суда. Также блогеру предъявили два новых эпизода обвинения в неправомерном обороте средств.