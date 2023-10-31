Жорин рассказал, что грозит Хасбику из-за постов о еврейских беженцах Адвокат Жорин: блогеру Хасбику может грозить до шести лет лишения свободы

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Блогер Хасбулла (Хасбик)

Блогеру Хасбику может грозить до шести лет лишения свободы из-за постов в социальных сетях про еврейских беженцев, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. В связи с этим он напомнил об уголовной статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», по которой предусматривается соответствующее наказание. Юрист также подчеркнул, что для правоохранителей, которые занимаются выявлением и пресечением преступлений, связанных с экстремистской деятельностью, работы сейчас «непочатый край».

В Уголовном кодексе есть статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», по которой предусматривается наказание от трех до шести лет. Для правоохранителей, которые занимаются выявлением и пресечением преступлений, связанных с экстремистской деятельностью, конечно, работы сейчас непочатый край. Блогера Хасбика также сейчас заподозрили в экстремизме из-за постов о еврейских беженцах, — заявил Жорин.

В свою очередь, адвокат подчеркнул, что не призывает кого-то наказывать и тем более сажать в тюрьму, ведь места заключений не исправляют и не делают человека лучше. При этом юрист уверен, что с помощью СМИ стоит доносить до людей преступный характер тех или иных действий.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Генеральная прокуратура России проверит Хасбика на экстремизм после постов, в которых есть признаки антисемитизма и призывы к беспорядкам в Махачкале. По его информации, заявление написал один из подписчиков блогера.