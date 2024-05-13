Жорин раскрыл, удастся ли задержать объявленную в розыск правнучку Чкалова Адвокат Жорин: правнучку Чкалова Богданову могут депортировать в Россию

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Дарья Богданова

Объявленную в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, призывавшую нанести ядерный удар по Москве, могут депортировать в Россию, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он отметил, что вероятность экстрадиции существует, если Богданова решит посетить третьи страны.

Вероятность, что обвиняемое в уголовном преступлении лицо будет выдано России, достаточно высокая. Даже если это лицо проживает в той стране, которая неохотно экстрадирует разыскиваемых. Также есть вероятность выдачи, если человек посещает третьи страны, — пояснил Жорин.

По словам адвоката, он не участвует в деле Богдановой и не может комментировать детали расследования. Однако, как отметил Жорин, практика показывает, что даже находящегося в другой стране можно наказать, если он преследуется по уголовной статье в России.

Яркий пример с музыкантами из группы «Би-2», которых задерживали в Таиланде. Арабский мир, Дубай в частности, также благосклонен к РФ. Туда приезжали многие видные руководители различных правоохранительных органов, наших подразделений и даже спецслужб. То есть налаживается взаимодействие между странами, — добавил адвокат.

Об объявлении Богдановой в розыск стало известно 13 мая. В базе Министерства внутренних дел России не значится, по какой статье разыскивают правнучку Чкалова. До этого в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму.