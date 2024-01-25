Жорин раскрыл, почему в Таиланде отменяют концерты опальных артистов из РФ Жорин: в Таиланде отменяют концерты россиян из-за списка «нежелательных» людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рок-группа «Би-2»

Власти Таиланда отменяют концерты российских исполнителей в стране, поскольку у них есть списки с «нежелательными персонажами», которые совпадают с российскими, заявил звездный адвокат Сергей Жорин, комментируя для NEWS.ru задержание рок-группы «Би-2» на Пхукете. По его словам, некоторым артистам из РФ все же удается обходить эти списки.

У местной власти в Таиланде есть списки с нежелательными персонажами, которые удивительным образом совпадают со списками российских властей. По этой же причине недавно были отменены концерты [Максима] Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), — сказал правозащитник.

Он напомнил, что в Таиланде недавно выступали рэпер Oxxxymiron (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). При этом он уточнил, что у Земфиры организацией мероприятия занималась команда, которая по закону оформила и предоставила все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что музыкантов из «Би-2» задержали по причине отсутствия у коллектива разрешения на проведение концертов в Таиланде. Telegram-канал SHOT писал, что группе грозит штраф в 124 тысячи рублей и депортация. По его данным, артисты выступили в ночном клубе Illuzion в Пхукете, после чего сразу были задержаны.